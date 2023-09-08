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Самый высокий уровень тестостерона в мировом рейтинге: Монголия заняла 1-е место

CentralAsia (MNG) -  Гормон тестостерон отвечает в организме мужчины за не только за потенцию, он несет в себе залог успеха, ведь мужчины в повышенным уровнем этого гормона чаще достигают высокого положения в обществе. Тестостерон отвечает за развитость мускулатуры, хороший аппетит, выносливость, силу, быстроту реакции, волю и пространственное восприятие.

Если говорить об исторической перспективе, то народами с повышенным тестостероном принято считать основателей империй: греков, римлян, арабов, монголов, англичан и американцев.

Вот топ-10 стран с самым высоким уровнем тестостерона от World population review:

  1. Монголия: 693 нг/дл
  2. Эфиопия:
  3. Нигерия: 649
  4. Пакистан: 635
  5. Египет: 623
  6. Россия: 619
  7. Саудовская Аравия: 605
  8. Польша: 595
  9. Кыргызстан: 595
  10. Судан: 589

Примечания:

- Уровни тестостерона измеряются в нанограммах на децилитр жидкости (нг/дл).

- Данные собраны из многочисленных исследований, датированных 2010-2022 гг.

источник: Middle Asian News

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