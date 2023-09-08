Самый высокий уровень тестостерона в мировом рейтинге: Монголия заняла 1-е место

CentralAsia (MNG) - Гормон тестостерон отвечает в организме мужчины за не только за потенцию, он несет в себе залог успеха, ведь мужчины в повышенным уровнем этого гормона чаще достигают высокого положения в обществе. Тестостерон отвечает за развитость мускулатуры, хороший аппетит, выносливость, силу, быстроту реакции, волю и пространственное восприятие.
Если говорить об исторической перспективе, то народами с повышенным тестостероном принято считать основателей империй: греков, римлян, арабов, монголов, англичан и американцев.
Вот топ-10 стран с самым высоким уровнем тестостерона от World population review:
- Монголия: 693 нг/дл
- Эфиопия:
- Нигерия: 649
- Пакистан: 635
- Египет: 623
- Россия: 619
- Саудовская Аравия: 605
- Польша: 595
- Кыргызстан: 595
- Судан: 589
Примечания:
- Уровни тестостерона измеряются в нанограммах на децилитр жидкости (нг/дл).
- Данные собраны из многочисленных исследований, датированных 2010-2022 гг.
источник: Middle Asian News