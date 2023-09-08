Самый высокий уровень тестостерона в мировом рейтинге: Монголия заняла 1-е место

CentralAsia (MNG) - Гормон тестостерон отвечает в организме мужчины за не только за потенцию, он несет в себе залог успеха, ведь мужчины в повышенным уровнем этого гормона чаще достигают высокого положения в обществе. Тестостерон отвечает за развитость мускулатуры, хороший аппетит, выносливость, силу, быстроту реакции, волю и пространственное восприятие.

Если говорить об исторической перспективе, то народами с повышенным тестостероном принято считать основателей империй: греков, римлян, арабов, монголов, англичан и американцев.

Вот топ-10 стран с самым высоким уровнем тестостерона от World population review:

Монголия: 693 нг/дл Эфиопия: Нигерия: 649 Пакистан: 635 Египет: 623 Россия: 619 Саудовская Аравия: 605 Польша: 595 Кыргызстан: 595 Судан: 589

Примечания:

- Уровни тестостерона измеряются в нанограммах на децилитр жидкости (нг/дл).

- Данные собраны из многочисленных исследований, датированных 2010-2022 гг.

источник: Middle Asian News

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