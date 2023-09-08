Председатель Постоянного комитета по безопасности и внешней политике принял посла КНР в связи с его возвращением

CentralAsia (MNG) - Депутат Госпарламента, председатель постоянной комиссии по безопасности и внешней политике ВГХ Энх-Амгалан Бямбасурэн вчера (07.09.2023) принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Монголии Цай Вэньруя в связи с его возвращением на родину.

Председатель Постоянного комитета Энх-Амгалан выразил признательность послу Цай Вэньрую за вклад в развитие всестороннего стратегического партнерства между Монголией и Китаем во всех областях во время его пребывания в Монголии и поздравил его с награждением орденом Полярной звездой (Алтан гадас одон).

Он подчеркнул, что в последние годы сохраняется частота визитов на высоком уровне между нашими двумя странами, а тесные связи и сотрудничество между парламентами двух стран активно развиваются. Также Энх-Амгалан отметил, что за время пребывания в должности посла Цай Вэньруя торговый оборот увеличился и впервые в истории достиг 12 миллиардов долларов США. Он также подчеркнул, что взаимное политическое доверие углубилось, а отношения между гражданами стали более тесными.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Монголии Цай Вэньруй выразил благодарность председателю Постоянного комитета за то, что он нашел время для встречи, а отношения и сотрудничество между двумя странами стремительно развиваются. Посол отметил, что помощь друг другу в самое трудное время борьбы с пандемией отражает суть пословицы «Друг познаётся в беде, герой — в битве», и подчеркнул дружеские отношения между двумя сторонами. Он продолжил, что экономические отношения между двумя странами стремительно развиваются, товарооборот улучшился и по итогам 8 месяцев 2023 года увеличился на 67 процентов. Экспорт угля Монголии превысил допандемический уровень в 43 миллиона тонн, что также стало историческим достижением. Это свидетельствует о том, что отношения и сотрудничество между нашими двумя странами интенсивно развивались даже во время пандемии.

Он также сообщил, что ведется подготовка к визиту членов Постоянной комиссии по безопасности и внешней политике ВГХ в Китай.

Усилия посла Цая Вэньруя сыграли важную роль в выводе отношений и сотрудничества между двумя странами на новый уровень, сказал Эн-Амгалан. «Как посол, вы вернетесь домой. Но как человек я уверен, что наши отношения как друга и хорошего партнера останутся такими же и в будущем», — и пожелал ему успехов в дальнейших начинаниях.

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