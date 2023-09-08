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Пять коммунальных объектов Улан-Батора поэтапно передаются в частный сектор

CentralAsia (MNG) -  Планируется довести 70 процентов выполнения коммунальных работ и услуг частным сектором в этом году и 100 процентов в 2024 году. При этом пять работ поэтапно передаются в частный сектор.

В частности, очистка, обслуживание и транспортировка дорог и полей 95%, содержание и охрана зеленых насаждений 99%, освещение, содержание и ремонт дорог общего пользования 100%, городское благоустройство, строительство, тротуарные работы 94%, услуги общественных туалетов 84% передаются в частный сектор.

С предприятиями заключен трехлетний контракт. В результате организации смогли получить инвестиционные кредиты, созданы условия для стабильной работы персонала.

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