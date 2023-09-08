Будет организована акция «Здоровое будущее» в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - В целях снижения материнской и детской заболеваемости и смертности Департаментом здравоохранения столицы реализуется 20 мероприятий по пяти направлениям.

Например, он организовал обучение по комплексному лечению детских заболеваний и специализации по здоровью подростков.

Помимо организации таких мероприятий, как дискуссии, посвященные серьезным случаям материнской смертности, в районах были созданы Молодежные кабинеты.

Ведется подготовка к кампании «Здоровое будущее» с целью расширения обучения и рекламы среди подростков, детей и молодежи по профилактике курения и электронных сигарет.

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