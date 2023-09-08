Программа обучения молодых пастухов успешно организована в Монголии

CentralAsia (MNG) - В сотрудничестве с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ЮНФАО) с 2021 года реализуется проект «Молодой пастух». Разработанная в рамках проекта программа обучения молодых пастухов 31 августа была передана министру продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Болорчулууну Хаянгаа.

В 2022 году проведена разработка и апробация программы обучения «Молодой пастух» с девятью блоками компетенций путем отбора социально активных и лидерских молодых чабанов в возрасте от 22 до 35 лет из 74 сомонов из аймаков Дундговь, Говьсумбэр, Хубсугул, Сухбаатар и Увс.

В рамках проекта этим людям был предоставлен мешок семян проса, небольшая машина для снятия шкур и электрическая машина для стрижки овец, чтобы они научились сажать зеленый корм на зимних пастбищах.

Одним из важных результатов, ожидаемых в этом году, станет организация поездки по обмену опытом для молодых пастухов. В настоящее время организуется учебный курс для молодых чабанов восточных и центральных регионов, а в сентябре и октябре планируется организовать обучение и поездку в западные области.

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