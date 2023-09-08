Солнечная электростанция «Сэрвэн» запущена в аймаке Говь-Алтай

CentralAsia (MNG) - 3 сентября премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в ходе своего визита присутствовал на торжественном открытии солнечной электростанции «Сэрвэн» мощностью 10 МВт в сомоне Есөнбулаг аймака Говь-Алтай.

Правительство работает над целью создания энергетической независимости и добавления экологически чистых источников энергии в рамках восстановления энергии в рамках политики долгосрочного развития «Видение-2050» и Политики нового возрождения. В данном контексте солнечная электростанция «Сервен» мощностью 10 МВт в сомоне Есөнбулаг аймака Говь-Алтай была построена ООО «MCS International» при финансировании 10,4 млн долларов США со стороны Азиатского банка развития и недавно введена в эксплуатацию.

Степи и пустыни Гоби, занимающие более 70 процентов общей территории, обладают продолжительным солнечным светом и огромными запасами чистой энергии, поэтому их можно использовать для удовлетворения энергопотребления региона. Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ отметил, что солнечная электростанция «Сэрвэн» является тому подтверждением и отметил, что Монголия может выйти из энергетической зависимости и расширить свою экономику, используя это преимущество в будущем. В рамках Политики нового возрождения правительство реализует крупные энергетические проекты, такие как Эгиинская и Эрдэнэбурэнская гидроэлектростанции, а также Тавантолгойская электростанция. Премьер-министр подчеркнул, что при полной реализации этих проектов энергетика в ближайшее время станет одной из самых развитых сфер.

С вводом в эксплуатацию солнечной электростанции «Сэрвэн» она позволит производить 18,4 млн кВтч электроэнергии в год, улучшит электроснабжение 16 тысяч домохозяйств аймака Говь-Алтай, сократит потери на линиях электропередачи, увеличит водные ресурсы региона. Водохранилище на плотине Тайширской ГЭС. Это позволит сэкономить 16 000 тонн углекислого газа, 11 000 тонн угля и 145 000 тонн воды ежегодно.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ также ознакомился с работой Тайширской ГЭС. С вводом в эксплуатацию Тайширской ГЭС с 2008 по 2020 год было произведено 250 млн кВтч электроэнергии, обеспечивающей электроэнергией 43 села и около 1000 предприятий и организаций. Кроме того, по сравнению с традиционными или дизельными электростанциями, это позволило сэкономить от 700 до 750 тугриков на кВтч, создав доход в размере 200 миллиардов тугриков в государственный бюджет, полностью покрыв первоначальные затраты и сэкономив достаточно для строительства еще двух ГЭС.

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