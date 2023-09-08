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В Мали в результате атак боевиков погибли более 60 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  На северо-востоке Мали в результате двух нападений боевиков погибли 49 мирных жителей и 15 военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление временного правительства страны.

По данным властей, исламистские боевики атаковали военный лагерь в районе Бурем. Также было совершено нападение на судно, перевозившее мирных жителей через затопленную равнину, разделяющую города Гао и Мопти. Еще несколько человек получили ранения, их число не приводится.

Уточняется, что в ответ было убито около 50 нападавших. К какой группировке они принадлежали, неизвестно. В стране объявлен трехдневный национальный траур.

В июне в Мали прошел референдум по проекту новой конституции. Ее поддержали 96,91% участников голосования, Конституционный суд в июле утвердил итоги референдума. Новая конституция, в частности, расширяет полномочия президента, также в стране были созданы Сенат и Счетная палата.

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