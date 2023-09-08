экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В КНДР при участии Ким Чен Ына спустили на воду подлодку с тактическим ядерным оружием. Фото

CentralAsia (CA) -  Северная Корея спустила на воду новую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием, на церемонии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, передает «Голос Кореи».

По словам главы государства, КНДР планирует модернизировать все тяжелые субмарины и оснастить их тактическим ядерным оружием.

«Это для того, чтобы они смогли играть большую роль в современной войне. Этот план является частью линии укрепления ВМС, намеченной на VIII Съезде ТПК (Трудовой партии Кореи). Это называется «малостоящей стратегией модернизации». <...> Возрождение военного кораблестроения есть самое приоритетное направление, от которого больше нельзя отступать, которое обязательно реализовать и которое непременно и до конца [нужно] выполнить и при самых тяжелых условиях», — приводит радиостанция слова Ким Чен Ына.

Уточняется, что спуск новой подлодки «Герой Ким Гун Ок» № 841 на воду состоялся 6 сентября.

VIII съезд Трудовой партии Кореи состоялся в январе 2021 года. На параде по случаю его окончания были представлены баллистические ракеты подводных лодок, которые Центральное телеграфное агентство Кореи назвало «самым мощным оружием в мире». Reuters со ссылкой на фотографии, которые опубликовали государственные северокорейские СМИ, указывал, что речь может идти о ракетах Pukguksong-5 — модернизированной версии Pukguksong-4, продемонстрированной в октябре 2020 года.

Yonhap со ссылкой на данные южнокорейской и американской разведок писал о готовности КНДР дислоцировать ядерную подлодку весом 3 тыс. тонн в апреле 2021 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com