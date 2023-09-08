Снаряды для HIMARS и средства РЭБ. США выделили Украине новую военную помощь на $600 млн

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CentralAsia (CA) - США выделяют новый пакет помощи Украине на 600 млн долларов. Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

Новый пакет военной помощи включает:

оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

105-мм артиллерийские снаряды;

средства радиоэлектронной борьбы и противорадиоэлектронной борьбы;

взрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

оборудование для разминирования;

оборудование для обучения, технического обслуживания и поддержки.

Вооружение будет закуплено у поставщиков, а не поставлено из запасов Минобороны США, отметила Сингх.

Сабрина Сингх также сообщила, что США планируют отправить снаряды с обедненным ураном на Украину, когда туда прибудут танки Abrams. «Цель — иметь снаряды там, конкретно в то время, когда и танки»,— сказала она.

Общая сумма военной помощи Украине с начала президентства Джо Байдена в 2021 году превысила $44,4 млрд, с начала российских военных действий — $43,7 млрд, добавила Сабрина Сингх.

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев сообщил, что США выделят Украине новый пакет помощи на $1 млрд. В эту сумму также вошел пакет помощи на $175 млн, о выделении которого Пентагон также объявил 6 сентября. В него в том числе войдут снаряды с обедненным ураном и снаряды для HIMARS.