В Перу нашли тысячелетнюю мумию. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Перуанские археологи обнаружили тысячелетнюю мумию взрослого человека в богатом жилом районе Мирафлорес на юге Лимы, передает Reuters со ссылкой на руководителя группы археологов Миреллу Ганоза.

«Это взрослый человек в сидячем положении с согнутыми ногами», — сообщила агентству Ганоза. У мумии длинные волосы, а ее челюсть практически полностью сохранилась, уточнила она.

⇳

Останки нашли на территории Уака Пукльяна в том же районе, пишет агентство. Рядом с ними археологи обнаружили керамические сосуды, ткани и другие предметы, сообщила Ганоза.

Человек, превратившийся в мумию, вероятно, жил около тысячи лет назад, в эпоху расцвета культуры Ичсма, которая развивалась на центральном побережье современного Перу до прибытия в этот район инков, пояснила специалист.

Ичсма — коренная культура и государство Южной Америки, возникшие в долине Лурин к югу от Лимы. Государство Ичсма, Ичсмай, возникло около 1100 года н.э. В 1440–1470-х годах оно было поглощено империей инков.