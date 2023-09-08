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США передислоцируют часть своих военных в Нигере
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  США перебросят часть своих военнослужащих и военной техники в Нигере с авиабазы 101 в Ниамее на авиабазу 201 в Агадесе, сообщил Пентагон. Вашингтон дислоцировал в стране около 1100 военнослужащих, сколько из них будут участвовать в переброске, неизвестно, сообщает Reuters.

В военном ведомстве назвали этот шаг «мерой предосторожности» «Непосредственной угрозы американскому персоналу на местах нет»,— сказала пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она добавила, что на авиабазе 101 останется «небольшая группа» персонала.

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Они грозились убить его в случае интервенции, но в итоге решили его судить. 30 августа военные объявили об отмене всех соглашений с Францией и потребовали вывода ее войск. В стране дислоцировано около 1,5 тыс. французских военных.

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