США передислоцируют часть своих военных в Нигере

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CentralAsia (CA) - США перебросят часть своих военнослужащих и военной техники в Нигере с авиабазы 101 в Ниамее на авиабазу 201 в Агадесе, сообщил Пентагон. Вашингтон дислоцировал в стране около 1100 военнослужащих, сколько из них будут участвовать в переброске, неизвестно, сообщает Reuters.

В военном ведомстве назвали этот шаг «мерой предосторожности» «Непосредственной угрозы американскому персоналу на местах нет»,— сказала пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она добавила, что на авиабазе 101 останется «небольшая группа» персонала.

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Они грозились убить его в случае интервенции, но в итоге решили его судить. 30 августа военные объявили об отмене всех соглашений с Францией и потребовали вывода ее войск. В стране дислоцировано около 1,5 тыс. французских военных.