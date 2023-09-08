Еще в одном городе Казахстана произошла давка в школе. Видео

CentralAsia (KZ) - В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена давка в переполненном детьми коридоре одной из кокшетауских школ Казахстана. В управлении образования Акмолинской области прокомментировали ситуацию.

На кадрах видео можно увидеть столпотворение детей, они задыхаются и кричат. Некоторые падают и плачут, придавленные другими детьми и их сумками.

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«Данное видео ходит по родительским чатам и, по слухам, эта давка произошла в одной из школ Кокшетау. Ждём подтверждения или опровержения, что это у нас», – говорится в описании к видео.

В пресс-службе управления образования Акмолинской области заявили, что видео сняли в школе-гимназии №1 Кокшетау, которая в настоящее время функционирует в двухсменном режиме.

Выяснилось, что в школе обучается 2866 детей, занятия проходят в штатном режиме.

«После опубликованного ролика в социальных сетях управление образования Акмолинской области провело служебное расследование. Установлено, что данный факт произошёл по завершению учебных занятий, когда в школьный коридор одновременно вышли с учебных кабинетов все классы», – ответили в управлении.

Сообщается, что администрация школы отрегулировала расписание, график выхода учащихся на перемены и выхода с занятий. Руководство школы, своевременно не принявшее необходимые меры, привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Министерстве просвещения РК сообщили, что пострадавших детей нет.

Ранее сообщалось о давке в школе №71 в Астане. В пресс-службе Управления образования города сообщили, что школа работает в трехсменном режиме.

«Учащиеся третьей смены вышли одновременно после шестого урока, дежурные не успевали выдать верхнюю одежду. Для решения данного вопроса вешалки для верхней одежды перераспределены на этажи, тем самым вопрос по гардеробу будет снят с 5 сентября 2023», - сказала пресс-секретарь Управления образования города Астаны.

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