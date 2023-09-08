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Подписан Меморандум о сотрудничестве между парламентами Монголии и Лаосской НДР

CentralAsia (MNG) -  После официальных переговоров Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав и Председатель Национального Собрания Лаосской Народно-Демократической Республики Сайсомфон Фомвихан подписали Меморандум о сотрудничестве между Великим Государственным Хуралом Монголии и Национальным Собранием Лаосской Народно-Демократической Республики.

Подписание Меморандума о сотрудничестве имеет важное значение, поскольку закрепляет правовую основу межпарламентского сотрудничества двух стран и создает благоприятные условия для дальнейшего расширения и развития сотрудничества. После церемонии представители Национальной ассамблеи Лаосской Народно-Демократической Республики во главе с президентом Сайсомфоном Фомвиханом посетили зал «Их Хуралдай», где проходят заседания парламента.

Монголия и Лаосская Народно-Демократическая Республика установили дипломатические отношения 12 сентября 1962 года. Монголия открыла свое посольство во Вьентьяне в 1976 году, а Лаосская Народно-Демократическая Республика - в Улан-Баторе в 1981 году соответственно.

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