На Гонконг обрушился сильнейший за 139 лет ливень, объявлен «черный» уровень погодной опасности (видео)

CentralAsia (CA) - В Гонконге объявлено черное (высший уровень) штормовое предупреждение из-за сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года. В городе подтопило улицы, приостановлена работа общественного транспорта. Ливень также обрушился на соседний Шэньчжэнь, сообщает South China Morning Post.

Из-за экстремальных погодных условий пострадали 110 человек, четверо из них в тяжелом состоянии: двое пострадали в результате ДТП, еще получили травмы во время падения на землю. Один человек пропал без вести, он упал в водосборный бассейн во время дождя.

Гонконгская фондовая биржа и клиринговая компания HKEX заявили об отмене торговых сессий из-за погодных условий

«В связи с действующим черным штормовым предупреждением и экстремальными условиями торгов на рынках ценных бумаг и деривативов сегодня не будет»,— сказано в сообщении на сайте биржи. Ранее руководство биржи отменило утренние торги, отметив, что проведение дневной сессии будет зависеть от погодных условий.

Метеорологическая обсерватория Гонконга из-за сильного подтопления дорог и плохих погодных условий рекомендовала населению «оставаться в безопасных местах в качестве временного убежища». «Поскольку проливной дождь продолжал идти, в 23:05 обсерватория выпустила первый в году сигнал предупреждения о черной грозе, после чего дождь усилился»,— сообщили в обсерватории. По состоянию на 7:00 8 сентября наивысшее, черное штормовое предупреждение действовало более семи часов, преодолев рекорд, установленный 23 августа 1999 года,— 5 часов 47 минут.

Рекордный уровень осадков отмечается также в провинции Гуандун на юге Китая. В Шэньчжэне интенсивность осадков превысила исторические максимумы за все время метеорологических наблюдений, частично затопило метрополитен. По данным метеорологической обсерватории Гуанчжоу, мегаполис переживает сильнейший в текущем году шторм.

В Гонконге для оповещения населения о проливном дожде используется трехуровневая система предупреждений. Желтый уровень предполагает, что интенсивность дождя превышает 30 мм/ч, красный — 50 мм/ч. Наивысший, черный уровень штормового предупреждения объявляется при интенсивности дождя в 70 мм/ч. Из-за угрозы наводнения приостанавливается работа метро и наземного общественного транспорта.