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В Казахстане в выходные ожидается дождливая погода

CentralAsia (CA) -  На большей части Казахстана 9-11 сентября пройдут дожди с грозами, но на востоке, юге и юго-востоке страны прогнозируется до +30 градусов.

По данным синоптиков, северный циклон с большим запасом влаги обусловит облачную и по-осеннему прохладную погоду. Практически по всему Казахстану пройдут дожди с грозами, на западе, севере, в центре, в горных районах юга и юго-востока временами ожидаются сильные дожди, возможен град.

При этом на большей части Казахстана температура воздуха днем повысится до +10+20 градусов, на востоке, юге и юго-востоке – до +20+30 градусов.

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