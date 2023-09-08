В Казахстане в выходные ожидается дождливая погода

CentralAsia (CA) - На большей части Казахстана 9-11 сентября пройдут дожди с грозами, но на востоке, юге и юго-востоке страны прогнозируется до +30 градусов.

По данным синоптиков, северный циклон с большим запасом влаги обусловит облачную и по-осеннему прохладную погоду. Практически по всему Казахстану пройдут дожди с грозами, на западе, севере, в центре, в горных районах юга и юго-востока временами ожидаются сильные дожди, возможен град.

При этом на большей части Казахстана температура воздуха днем повысится до +10+20 градусов, на востоке, юге и юго-востоке – до +20+30 градусов.