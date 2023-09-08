Шавкат Мирзиеев встретился с Билалом Эрдоганом. Фото

- Узбекистан, спорт
- 15:43, 08 сентября 2023
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- Обновлено: 15:59, 08 сентября 2023
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с председателем делегации Всемирной конфедерации этноспорта Наджметтином Билалом Эрдоганом.
Как сообщает пресс-служба президента РУз, состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития и популяризации национальных видов спорта и народных игр.
«Выражена также искренняя признательность за поддержку и организацию на высочайшем уровне Международного фестиваля этноспорта, впервые проводимого в городе Хиве с участием около 2 тысяч спортсменов из более 60 государств мира»,- говорится в сообщении.
В ходе беседы были рассмотрены вопросы углубления взаимодействия в разработке образовательных программ, обмене опытом, подготовке специалистов, тренеров и арбитров, широком вовлечении молодёжи в этноспорт на основе «дорожной карты».
Также Билал Эрдоган передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Неджметтин Билал Эрдоган является сыном президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.