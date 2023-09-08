Шавкат Мирзиеев встретился с Билалом Эрдоганом. Фото

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с председателем делегации Всемирной конфедерации этноспорта Наджметтином Билалом Эрдоганом.

Как сообщает пресс-служба президента РУз, состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития и популяризации национальных видов спорта и народных игр.

«Выражена также искренняя признательность за поддержку и организацию на высочайшем уровне Международного фестиваля этноспорта, впервые проводимого в городе Хиве с участием около 2 тысяч спортсменов из более 60 государств мира»,- говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев

В ходе беседы были рассмотрены вопросы углубления взаимодействия в разработке образовательных программ, обмене опытом, подготовке специалистов, тренеров и арбитров, широком вовлечении молодёжи в этноспорт на основе «дорожной карты».

Неджметтин Билал Эрдоган

Также Билал Эрдоган передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Неджметтин Билал Эрдоган является сыном президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.