Учителя Южной Кореи рассказали, почему они протестуют

CentralAsia (CA) - Учителя в Южной Корее, участвовавшие в акциях протеста, рассказали, что сталкивались с преследованиями со стороны родителей и судебными исками, возбуждёнными против них по обвинению в жестоком обращении с детьми, сообщает The Guardian.

Ранее учителя в Южной Корее устроили массовую забастовку в знак протеста против повсеместных притеснений со стороны вспыльчивых родителей и непослушных учеников, в результате чего некоторые преподаватели покончили жизнь самоубийством. Но катализатором протестных настроений среди учителей стало самоубийство 23-летней учительницы начальной школы Сеула. Сообщалось, что ранее она выражала беспокойство по поводу жалоб от чрезмерно авторитарных и даже жестоких родителей. В митинге участвовали более 120 тыс. человек.

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«Нам всем поздно вечером звонят родители и обвиняют нас в неуважении к их драгоценным детям, потому что их наказали за неучастие в уроках. Они кричат на нас за то, что мы не даём учебных принадлежностей ученикам, которые не принесли свои, настаивают на том, что учеников, не выполняющих домашние задания, нельзя наказывать, или жалуются на то, что мы хвалим одного ученика больше, чем другого», – рассказала учительница начальной школы.

Для другой учительницы средней школы, отказавшейся назвать своё имя, проблемы начались, когда ученики вернулись в классы после пандемии. По её словам, они на регулярной основе перестали приносить свои учебные материалы на занятия, даже после многократных напоминаний. В качестве меры наказания преподаватель заставляла детей стоять во время урока. Однако это мало способствовало их участию в уроке; напротив, некоторые ученики начинали шуметь и мешать проведению занятия, а в случае дисциплинарного наказания демонстрировали неуважительное поведение. В конечном итоге один из родителей пожаловался на наказание со стороны этой учительницы и подал иск в суд, обвиняя преподавательницу в эмоциональном насилии над учениками.

«Спустя более года судья вынес решение в мою пользу, признав меня невиновной. Однако органы управления образованием всё равно наложили дисциплинарные взыскания, противоречащие выводам следствия. Это привело к невыплате зарплаты в полном объёме, принудительному переводу в другую школу и упущенной возможности продвижения по службе», – рассказала учительница средней школы.

Министерство образования Южной Кореи в ответ на протесты начало принимать меры по защите учителей от жестоких родителей. В ведомстве пообещали ввести новую систему реагирования на жалобы, в рамках которой родителям запретят напрямую обращаться к учителям с жалобами.

Министерство также планирует добиваться внесения в законодательство поправок, необходимых для того, чтобы можно было отличать законные наставления учителей от жестокого обращение с детьми, а также привлекать учеников и родителей к ответственности за нарушение прав учителей.