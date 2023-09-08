Владелец «Тоттенхэма» обвинён в инсайдерской торговле: что это значит для клуба

CentralAsia (CA) - В конце июля Джо Льюиса, чья компания ENIC Group владеет 85,5% акций футбольного клуба «Тоттенхэм», обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами. По словам прокурора Нью-Йорка, миллиардер делился секретной информацией с посторонними лицами.

Сегодня мы расскажем подробнее об обвинении и его значимости для «Тоттенхэма».

В чём обвиняют Льюиса

29-страничный документ с обвинениями включает 19 пунктов мошенничества с ценными бумагами. Каждый из них предусматривает от 5 до 20 лет лишения свободы.

Правительство США утверждает, что в период с 2013 по 2021 год Льюис систематически нарушал законы о ценных бумагах. Он давал своим друзьям, знакомым, даже пилотам и «подружкам» инсайдерскую информацию о некоторых компаниях. А эти люди скупали акции до того, как об изменении их стоимости узнавала общественность.

В документе сказано, что благодаря инсайдерской информации от Джо Льюиса связанные с ним люди заработали миллионы долларов. Они торговали акциями четырёх компаний: Solid Biosciences, Mirati Therapeutics, Australian Agricultural Company и BCTG Acquisition Corporation.

Как обвинения повлияют на «Тоттенхэм»

В обвинительном документе «Тоттенхэм» не упоминался. В нём лишь сказано, что инвестиционный портфель Льюиса включает сотни компаний, в том числе в области сельского хозяйства, спорта, курортной недвижимости и биологических наук.

Льюис стал совладельцем «шпор» в декабре 2000 года. Тогда компания ENIC купила 29,9% акций клуба. А теперь, на начало августа, ENIC Group — мажоритарный владелец с 85,5% акций.

Любители делать ставки на спорт и фанаты «Тоттенхэма» со всего мира пока могут быть спокойны. Клуб не комментировал обвинения, лишь выступил с заявлением на официальном сайте. В нём сказано, что этот юридический вопрос не связан с командой, поэтому «Тоттенхэм» продолжает готовиться к старту английской Премьер-лиги в штатном режиме.

Но обвинения всё же могут повлиять на «Тоттенхэм», а точнее на его потенциальную продажу. В СМИ сообщалось об интересе американской медиа- и спортивной компании Liberty Media (LM). В одном из интервью главный исполнительный директор LM Грег Маффей признался, что организация присматривалась к клубам английской Премьер-лиги. Он не упоминал «шпор», но неназванные источники уверены, что именно команда из Северного Лондона заинтересовала Liberty Media.

Также в последние полтора года ходят слухи о предложениях со стороны сингапурского интернет-магната Фореста Ли и владельца «ПСЖ» — компании Qatar Sports Investments. При этом первые упоминания о намерениях Джо Льюиса продать акции клуба появились ещё в 2014 году. Текущий скандал может стать предвестником скорой смены владельца «Тоттенхэма».