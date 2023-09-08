Еще в одной школе Астаны давка. Школа 5 лет училась в три смены

CentralAsia (KZ) - В одной из школ Астаны снова сняли давку среди учеников, передает Tengrinews.kz.

В социальных сетях появилось фото давки на лестнице одной из столичных школ. По словам автора публикации, фото было сделано во время перемены.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ASTANA / НОВОСТИ / АСТАНА (@astanovka98)

В управлении образования Астаны сообщили, что на фото - школа-лицей №59, которая, по данным чиновников, на протяжении последних 5 лет работала в трехсменном режиме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ASTANA / НОВОСТИ / АСТАНА (@astanovka98)

«4 сентября 2023 года в связи с переуплотненностью школы №59 возникла проблема по передвижению учащихся во время перемены. Начиная с 5 сентября, кабинетная система временно отменена. В данный момент классы находятся в закрепленных за ними кабинетах. Старшие классы будут переходить в специализированные кабинеты согласно расписанию занятий. На сегодняшний день проблема решена», - объяснили в ведомстве.

Сообщается, что в новом учебном году при школе был введен в эксплуатацию новый корпус на 1200 ученических мест.

«Это позволило снять вопрос с трехсменным обучением в данной школе. Однако в связи с ежегодным увеличением миграционного потока и увеличением количества детей в школе №59 остается актуальной проблема переуплотненности», - добавили в управлении.

Сообщается, что в 2023 учебном году в рамках нацпроекта «Комфортная школа» рядом с образовательным учреждением будет построена и введена в эксплуатацию еще одна школа.

Кроме того, по данным властей, в рамках реализуемого в городе нацпроекта «Комфортная школа» в Есильском районе, где расположена школа-лицей №59, построят 6 «комфортных» школ.

Также в социальных сетях появилось видео давки в школе №1 в Астане.

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Ранее сообщалось о давке в школе №71 в Астане. В пресс-службе Управления образования города сообщили, что школа работает в трехсменном режиме.

«Учащиеся третьей смены вышли одновременно после шестого урока, дежурные не успевали выдать верхнюю одежду. Для решения данного вопроса вешалки для верхней одежды перераспределены на этажи, тем самым вопрос по гардеробу будет снят с 5 сентября 2023», - сказала пресс-секретарь Управления образования города Астаны.

Также сегодня, 8 сентября в одной из школ Кокшетау на видео сняли давку детей, некоторые из которых упали на пол. На видео слышны крики и плач. Управление образования провело расследование.

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