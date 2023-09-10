Ученые обнаружили экзопланету размером с Нептун: ее плотность не похожа на другие

Экзопланета в нептуновой пустыне в представлении художника. ( Рикардо Рамирес/Университет Уорика )

CentralAsia (CA) - Астрономы обнаружили новую экзопланету под названием TOI-332b. Ее физические свойства трудно объяснить с помощью современной теории формирования планет. Об этом пишет Science Alert.

В Млечном Пути мало экзопланет именно такого типа. В общей сложности уже обнаружили более 5500 экзопланет – миров за пределами Солнечной системы.

Экзопланета в нептуновой пустыне в представлении художника. (НАСА)

Их свойства, как радиус или расстояние до звезды, обычно распространены. Но иногда встречаются редкие явления. Именно они могут стать ключом к ответу на вопрос: как формируются и эволюционируют планетарные системы?

Экзопланета в нептуновой пустыне в представлении художника. ( Рикардо Рамирес/Университет Уорика )

Одна из областей таких редких явлений называется Нептуновая пустыня – область вблизи звезды, где нет планет величиной с Нептун. Но есть скудное количество экзопланет, расположенных прямо в ней.

Недавно открытая TOI-332b на расстоянии 727 световых лет от нас подпадает именно под эти характеристики.

Измерение воздействия, которое она производит на свет звезды-хозяина, показывает, что ее радиус в 3,2 раза превышает радиус Земли (Нептун равен 3,88 радиуса Земли), и планета вращается вокруг звезды каждые 18,72 часа.

Но команда астрофизиков под руководством Ареса Осборна из Уорикского университета в Великобритании выяснила еще кое-что.

Гравитационное влияние позволило ей измерить массу экзопланеты. Она достигает 57,2 массы Земли, когда масса Нептуна составляет 17,15 масс Земли.

Это указывает, что плотность TOI-332b – 9,6 г на кубический сантиметр. И это делает ее одним из самых плотных экзопланет Нептуна, которые когда-либо находили. Для сравнения: Нептун имеет плотность 1,64 г на кубический сантиметр, а Земля – 5,51 г.

Моделирование также демонстрирует, что у экзопланеты огромное плотное железное ядро со скалистым покровом и тонким слоем гелия и водорода. Но атмосферы, как у Юпитера, нет.

Ученые задались вопросом, куда она делась. Это явление сейчас не могут объяснить ни фотоиспарениями, ни планетарной миграцией, которые могли бы вести к лишению атмосферы.

Одна из теорий говорит о гигантском ударе о другой объект. Предполагается, что TOI-332b могла никогда не наращивать атмосферу вообще. Но этот вопрос будут изучать более подробно.

«Эта необычная планета проверяет то, что мы сейчас понимаем о формировании планет; как такое гигантское ядро существует без газовой оболочки, остается вопросом без ответа» , – пишут исследователи.