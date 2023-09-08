В Беларуси демонтировали больше половины лагеря ЧВК «Вагнер», - «Беларускі Гаюн»

Лагерь "Вагнера" в Беларуси

CentralAsia (CA) - В Беларуси демонтировано уже больше половины лагеря ЧВК «Вагнер» в деревне Цель под Осиповичами. Об этом сообщает местный мониторинговый паблик «Беларускі Гаюн».

«В лагере «ЧВК Вагнер» в д. Цель под Осиповичами продолжается активный демонтаж палаток, который начался ещё 28 июля. По нашим данным, на начало демонтажа лагерь насчитывал около 292 палаток (включая для хоз.нужд), а на текущий момент разобрано уже больше 160-и единиц, то есть 55%», - говорится в публикации.

Сообщается, что с момента последних спутниковых снимков за 23 августа, убрали еще более 60 палаток. Самый активный период демонтажа пришелся на конец августа.

По состоянию на 8 сентября, лагерь «Вагнера» насчитывает около 130 палаток, или около 45% от изначального количества.

«Беларускі Гаюн» напоминает, что в июне заявляли, что в Беларусь приедет 8, а то и 10 тысяч вагнеровцев − соответственно лагерь строили из расчета на это количество.

«Беларускі Гаюн» полагает, что демонтируются лишние палатки, поскольку наемников в Беларусь приехало меньше, чем планировалось. А часть военных могут переселить в казармы по соседству.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о том, что количество «вагнеровцев» в Беларуси уменьшается. По его словам, «они расходятся, переезжают на другие территории, кто-то едет в отпуск в Россию или «на отдых» - их вербуют в другие военные компании».

О том, что «вагнеровцы» постепенно покидают Беларусь, в конце августа сообщала и Госпогранслужба Украины.