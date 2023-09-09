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Запущено технико-экономическое обоснование завода по переработке осадка сточных вод

CentralAsia (MNG) -  В стадии разработки находится технико-экономическое обоснование строительства завода по переработке осадка сточных вод в Улан-Баторе. В ходе Улан-Баторского международного форума инвестиций и партнерства в апреле прошлого года в Улан-Баторе Управление водоснабжения и канализации, Корпорация Keumgang Республики Корея и АО «Корпорация развития Улан-Батора» подписали трехсторонний меморандум. В соответствии с меморандумом южнокорейская корпорация «Keumgang-Three ENC» обязуется предоставить финансирование для разработки технико-экономического обоснования строительства завода по переработке осадка сточных вод.

Главный исполнительный директор АО «Корпорация развития Улан-Батора» Баярчимэг Нанзад и начальник управления водоснабжения и канализации Төрхуу Цогтсайхан принял участие в запуске ТЭО и ознакомился с работой очистных сооружений Сеонам, которые очищают сточные воды значительной части Сеула (Южная Корея), сообщает отдел прессы и общественных коммуникаций аппарата губернатора столицы.

Была достигнута обоюдная договоренность о получении 90 миллионов вон от Объединенной ассоциации корейских групп и 210 миллионов вон от корпорации «Keumgang-Three ENC», и стороны подписали соглашение 28 июля 2023 года.

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