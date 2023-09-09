Мирное разрешение конфликта на Украине в ближайшее время не предвидится, так как стороны «решили продолжать», - генсек ООН

Антониу Гутерриш

CentralAsia (CA) - Мирное разрешение конфликта на Украине не предвидится в ближайшее время, так как стороны «решили продолжать». Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает «Ведомости».

Гутерриш призвал не винить организацию за действия ее членов и не делать из ОНН «козла отпущения». Страны-члены ООН должны нести ответственность за свои поступки, добавил он.

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никаких перспектив для достижения мира на Украине на горизонте не просматривается.