В Марокко произошло сильное землетрясение — погибли около 300 человек

CentralAsia (CA) - Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко вечером 8 сентября, в результате чего погибло около 300 человек и были повреждены здания в историческом городе Марракеш. Об этом сообщает CNN.

Геологическая служба США сообщила, что это был самый сильный толчок, поразивший эту часть североафриканской страны за последние несколько десятилетий.

🚨 #BREAKING | #Morocco | #earthquake | #Marrakech | #الزلزال | #المغرب The moment a building completely collapsed following the earthquake that struck Morocco a short while ago. pic.twitter.com/9n22NfiC8F

Землетрясение произошло в горном хребте Высокий Атлас в Марокко после 23:00 на глубине 18,5 км. Эпицентр расположен примерно в 72 км к юго-западу от Марракеша, население которого составляет 840 тыс. человек.

По меньшей мере 296 человек погибли и 153 получили ранения, сообщило в субботу министерство внутренних дел Марокко.

Многие марокканцы провели ночь на улицах нескольких городов, опасаясь повторных толчков.

По словам властей, большинство смертей произошло в труднодоступных горных районах, а спасательным командам трудно добираться до наиболее пострадавших районов после повреждения дорог.

Вооруженные силы Марокко предупредили жителей, чтобы они внимательно следили за подземными толчками.

More images of the damage after the 6.8 earthquake that shook Morocco 🇲🇦#Marrakech #Morocco #Maroc #earthquake #breakingnews #breaking #LatestUpdate pic.twitter.com/BegV6Kmzie