В Марокко произошло сильное землетрясение — погибли около 300 человек

CentralAsia (CA) - Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко вечером 8 сентября, в результате чего погибло около 300 человек и были повреждены здания в историческом городе Марракеш. Об этом сообщает CNN.

Геологическая служба США сообщила, что это был самый сильный толчок, поразивший эту часть североафриканской страны за последние несколько десятилетий.

Землетрясение произошло в горном хребте Высокий Атлас в Марокко после 23:00 на глубине 18,5 км. Эпицентр расположен примерно в 72 км к юго-западу от Марракеша, население которого составляет 840 тыс. человек.

По меньшей мере 296 человек погибли и 153 получили ранения, сообщило в субботу министерство внутренних дел Марокко.

Многие марокканцы провели ночь на улицах нескольких городов, опасаясь повторных толчков.

По словам властей, большинство смертей произошло в труднодоступных горных районах, а спасательным командам трудно добираться до наиболее пострадавших районов после повреждения дорог.

Вооруженные силы Марокко предупредили жителей, чтобы они внимательно следили за подземными толчками.