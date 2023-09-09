В Карагандинской области проходят казахско-кыргызские учения «Боевое содружество-2023»

CentralAsia (KZ) - Совместные учения с боевой стрельбой сил и средств Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ «Боевое содружество-2023» идут в Карагандинской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

В них кроме казахстанских сил и средств противовоздушной обороны принимают участие воинские контингенты Вооруженных сил Кыргызстана. Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов уже приступили к выполнению учебно-боевых задач.

Активная фаза учений состоится 14–15 сентября. Расчеты ПВО Кыргызстана выполнят практические стрельбы из мобильного зенитно-ракетного комплекса «Печора 2БМ». Он предназначен для уничтожения пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, находящихся на малой и средней дальности.

За активной фазой учения будут наблюдать представители оборонных ведомств и войск ПВО Армении, Кыргызстана, России и Узбекистана.

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