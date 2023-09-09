Количество погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 632 человек
- Азия и мир, происшествия
- 13:18, 09 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - Количество погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 632 человек, более 320 человек получили ранения. Об этом пишет Daily Mail.
Крупнейшее землетрясение в Марокко за более чем 120 лет произошло к югу от Марракеша вечером 8 сентября.
Землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера поразило Атласские горы в Марокко и вызвало толчки даже в Португалии.
Министерство написало, что большая часть ущерба произошла за пределами городов и поселков, а Геологическая служба США предупредила, что число погибших, вероятно, значительно возрастет, поскольку сельские здания не рассчитаны на то, чтобы выдержать такие землетрясения.
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