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Количество погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 632 человек
Предыстория: В Марокко произошло сильное землетрясение — погибли около 300 человек

CentralAsia (CA) -  Количество погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 632 человек, более 320 человек получили ранения. Об этом пишет Daily Mail.

Крупнейшее землетрясение в Марокко за более чем 120 лет произошло к югу от Марракеша вечером 8 сентября.

Землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера поразило Атласские горы в Марокко и вызвало толчки даже в Португалии.

Министерство написало, что большая часть ущерба произошла за пределами городов и поселков, а Геологическая служба США предупредила, что число погибших, вероятно, значительно возрастет, поскольку сельские здания не рассчитаны на то, чтобы выдержать такие землетрясения.

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