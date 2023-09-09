В Казахстане заработал закон о блогерах

CentralAsia (KZ) - После официального опубликования в СМИ закон о блогерах должен вступить в силу через 60 дней, то есть 9 сентября 2023 года. Об этом пишет tengrinews.

Закон устанавливает права и обязанности онлайн-платформ и блогеров. В частности, наряду с действующей уголовной ответственностью вводится административная ответственность за распространение в сети фейковой информации.

Для обычных пользователей онлайн-платформ штраф составит 20 МРП (69 тысяч тенге в 2023 году), тогда как для блогеров, занимающихся предпринимательской деятельностью, - 40 МРП (138 тысяч тенге в 2023 году).

В интерфейсы и модерацию онлайн-площадок планируют ввести национальный язык. Это позволит алгоритмам соцсетей модерировать контент на казахском языке.

Также владельцев онлайн-площадок обяжут сотрудничать с государственными органами в борьбе с недостоверной информацией и уклонением от уплаты налогов.

Казахстанские блогеры, которые размещают рекламу на своих страницах в соцсетях, должны будут официально зарегистрироваться в качестве предпринимателей.

«Для этого вводится требование установить программу по определению количества пользователей данного ресурса в сети Интернет и назначить законного представителя, взаимодействующего с местным уполномоченным органом. В случае обнаружения противоправного контента на онлайн-платформах законный представитель будет уведомлен о необходимости его удаления. При несоблюдении данного требования уполномоченный орган вправе ограничить деятельность онлайн-платформы», - разъяснил ранее депутат Мажилиса Анас Баккожаев.

Также к пользователям интернет-площадок вводится требование маркировать интернет-рекламу, размещаемую на их страницах, и в целом вести свою деятельность в соответствии с Предпринимательским кодексом.

10 июля Акорда сообщила, что президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Он также подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы».

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