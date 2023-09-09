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В конце сентября президент Туркменистана посетит Германию

CentralAsia (TM) -  29 сентября ожидается визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Германию по приглашению канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщают «Хроники Туркменистана».

Как сообщает издание, в Берлине в этот день состоится встреча канцлера с главами государств Центральной Азии.

Как ранее сообщала пресс-служба МИД Туркменистана, 1 сентября в Ашхабаде побывала делегация из Германии во главе с депутатом Бундестага Петером Байером (Peter Beyer).

С представителями Германии встретился министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Подробности переговоров не приводятся. Отмечается, что стороны подчеркнули значимость контактов на высшем и высоком уровнях.

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