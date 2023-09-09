В конце сентября президент Туркменистана посетит Германию
- Туркменистан, политика
- 13:44, 09 сентября 2023
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CentralAsia (TM) - 29 сентября ожидается визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Германию по приглашению канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщают «Хроники Туркменистана».
Как сообщает издание, в Берлине в этот день состоится встреча канцлера с главами государств Центральной Азии.
Как ранее сообщала пресс-служба МИД Туркменистана, 1 сентября в Ашхабаде побывала делегация из Германии во главе с депутатом Бундестага Петером Байером (Peter Beyer).
С представителями Германии встретился министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Подробности переговоров не приводятся. Отмечается, что стороны подчеркнули значимость контактов на высшем и высоком уровнях.
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