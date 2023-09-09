На заседании Совбеза президент Туркменистана переназначил прокуроров и судей

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 6 сентября провел заседание Государственного совета безопасности по итогам его работы за восемь месяцев, сообщают «Хроники Туркменистана».

После отчет генерального прокурора Сердара Мяликгулыева о работе подведомственных органов глава государства подписал Указ о назначении и увольнении прокуроров:

• юрист 1-го класса Мейлис Атаев назначен прокурором Марыйского велаята (до этого занимал пост прокурора Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята);

• юрист 1-го класса Сердар Апбеков – заместителем прокурора города Аркадага;

• юрист 1-го класса Медетмухаммет Рахманназаров – прокурором этрапа Кяризек города Аркадага;

• юрист 2-го класса Ымамберди Нурыев – прокурором этрапа Горджав города Аркадага;

• юрист 2-го класса Ровшен Байрамсахедов – прокурором Бюзмейинского этрапа Ашхабада;

• юрист 2-го класса Эзиз Агаев – прокурором Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята;

• младший советник юстиции Мырат Мырадов – прокурором города Байрамали Марыйского велаята;

• советник юстиции Оразгелди Голбаев освобожден от должности прокурора Бюзмейинского этрапа города Ашхабад в связи с истечением срока полномочий;

• младший советник юстиции Неджеп Тайлыев освобожден от должности прокурора города Байрамали Марыйского велаята в связи с истечением срока полномочий.

После доклада председателя Верховного суда Бегенча Ходжамгулыева Сердар Берыдмухамедов подписал Указ о назначении и увольнении судей:

- Тавус Хандурдыева назначена судьей Верховного суда Туркменистана (занимала должность судьи Бабадайханского этрапского суда Ахалского велаята);

- Бабаджан Велмамедов – председателем Ахалского велаятского суда (занимал должность судьи Ахалского велаятского суда);

- Ахметяр Сапаров – судьей Ахалского велаятского суда и введен в состав Президиума этого суда(занимал должность судьи Туркменбашинского городского суда Балканского велаята);

- Гелдымурад Розыев – заместителем председателя Дашогузского велаятского суда;

- Гульджан Бабаназарова – судьей Лебапского велаятского суда;

- Овезмырат Довлетов – судьей Кяризекского этрапского суда города Аркадага (занимал должность судьи Копетдагского этрапского суда Ашхабада);

- Нургелди Байрыев – судьей Горджавского этрапского суда города Аркадага;

- Гурбандурды Аннаев – заместителем председателя Беркарарлыкского этрапского суда Ашхабада;

- Джемшит Хесенов – заместителем председателя Туркменбашинского городского суда Балканского велаята;

- Довлет Аловов – заместителем председателя Туркменабатского городского суда Лебапского велаята.