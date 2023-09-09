На заседании Совбеза президент Туркменистана переназначил прокуроров и судей

- Туркменистан, политика
- 17:45, 09 сентября 2023
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CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 6 сентября провел заседание Государственного совета безопасности по итогам его работы за восемь месяцев, сообщают «Хроники Туркменистана».
После отчет генерального прокурора Сердара Мяликгулыева о работе подведомственных органов глава государства подписал Указ о назначении и увольнении прокуроров:
• юрист 1-го класса Мейлис Атаев назначен прокурором Марыйского велаята (до этого занимал пост прокурора Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята);
• юрист 1-го класса Сердар Апбеков – заместителем прокурора города Аркадага;
• юрист 1-го класса Медетмухаммет Рахманназаров – прокурором этрапа Кяризек города Аркадага;
• юрист 2-го класса Ымамберди Нурыев – прокурором этрапа Горджав города Аркадага;
• юрист 2-го класса Ровшен Байрамсахедов – прокурором Бюзмейинского этрапа Ашхабада;
• юрист 2-го класса Эзиз Агаев – прокурором Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята;
• младший советник юстиции Мырат Мырадов – прокурором города Байрамали Марыйского велаята;
• советник юстиции Оразгелди Голбаев освобожден от должности прокурора Бюзмейинского этрапа города Ашхабад в связи с истечением срока полномочий;
• младший советник юстиции Неджеп Тайлыев освобожден от должности прокурора города Байрамали Марыйского велаята в связи с истечением срока полномочий.
После доклада председателя Верховного суда Бегенча Ходжамгулыева Сердар Берыдмухамедов подписал Указ о назначении и увольнении судей:
- Тавус Хандурдыева назначена судьей Верховного суда Туркменистана (занимала должность судьи Бабадайханского этрапского суда Ахалского велаята);
- Бабаджан Велмамедов – председателем Ахалского велаятского суда (занимал должность судьи Ахалского велаятского суда);
- Ахметяр Сапаров – судьей Ахалского велаятского суда и введен в состав Президиума этого суда(занимал должность судьи Туркменбашинского городского суда Балканского велаята);
- Гелдымурад Розыев – заместителем председателя Дашогузского велаятского суда;
- Гульджан Бабаназарова – судьей Лебапского велаятского суда;
- Овезмырат Довлетов – судьей Кяризекского этрапского суда города Аркадага (занимал должность судьи Копетдагского этрапского суда Ашхабада);
- Нургелди Байрыев – судьей Горджавского этрапского суда города Аркадага;
- Гурбандурды Аннаев – заместителем председателя Беркарарлыкского этрапского суда Ашхабада;
- Джемшит Хесенов – заместителем председателя Туркменбашинского городского суда Балканского велаята;
- Довлет Аловов – заместителем председателя Туркменабатского городского суда Лебапского велаята.