На Гонконг обрушился сильнейший за 140 лет ливень

CentralAsia (CA) - На Гонконг 8 сентября обрушился сильнейший за 140 лет ливень, улицы и станции метро оказались под водой. Об этом пишет The Cititzen.

По меньшей мере 110 человек были госпитализированы из-за травм, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

Китайский технологический центр Шэньчжэня зафиксировал самые сильные дожди с начала регистрации в 1952 году.

По словам экспертов, изменение климата привело к увеличению интенсивности тропических штормов: увеличение количества дождей и более сильные порывы ветра приводят к внезапным наводнениям и повреждению прибрежных районов.

Сильные дожди в Гонконге начались в четверг, и за час до полуночи городская метеорологическая обсерватория зафиксировала ежечасное количество осадков в 158,1 миллиметра в ее штаб-квартире, что является самым высоким показателем с начала регистрации в 1884 году.

Власти издали предупреждения о внезапном наводнении, а службы экстренной помощи провели спасательные операции на некоторых участках территории.