экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Глава ВОЗ: Новый штамм коронавируса «находится на подъёме»

CentralAsia (CA) -  Штамм коронавируса EG.5 D-19 «находится на подъёме», предупреждает глава ВОЗ Адхан Гебрейесус. Об этом пишет euronews.

Выступая накануне в Женеве, Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в преддверии зимнего сезона в северном полушарии наблюдаются «тревожные тенденции». По его данным, на Ближнем Востоке и в Азии увеличивается число смертей, в Европе растёт число случаев поступления пациентов с этим вариантом коронавируса в отделения интенсивной терапии, в ряде регионов увеличивается число госпитализаций.

Технический руководитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керкхове заявила, что «этот вариант не вытесняет» другие штаммы, находящиеся в циркуляции, и именно это вызывает беспокойство ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что «одной из самых больших проблем является низкий уровень иммунизации у людей, входящих в группу риска, которые не получили дозу вакцины COVID-19 в последнее время».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com