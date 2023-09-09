Глава ВОЗ: Новый штамм коронавируса «находится на подъёме»

CentralAsia (CA) - Штамм коронавируса EG.5 D-19 «находится на подъёме», предупреждает глава ВОЗ Адхан Гебрейесус. Об этом пишет euronews.

Выступая накануне в Женеве, Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в преддверии зимнего сезона в северном полушарии наблюдаются «тревожные тенденции». По его данным, на Ближнем Востоке и в Азии увеличивается число смертей, в Европе растёт число случаев поступления пациентов с этим вариантом коронавируса в отделения интенсивной терапии, в ряде регионов увеличивается число госпитализаций.

Технический руководитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керкхове заявила, что «этот вариант не вытесняет» другие штаммы, находящиеся в циркуляции, и именно это вызывает беспокойство ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что «одной из самых больших проблем является низкий уровень иммунизации у людей, входящих в группу риска, которые не получили дозу вакцины COVID-19 в последнее время».