В Узбекистане планируют повысить цены на газ и свет

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан планируют повысить цены на газ и электричеств для юридических лиц с 1 октября. Минэнерго опубликовало соответствующий проект, сообщает nova24.

Ведомство предложил дополнительные меры по внедрению рыночных механизмов в топливно-энергетической сфере.

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для населения останется без изменений — на уровне 295 сумов (2,15 сома).

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для потребителей I и II групп — Навоийский горно-металлургического комбината, Алмалыкский ГМК, Узбекский металлургический комбинат и их структурные предприятия, бюджетные организация, а также насосные станции — увеличится с 450 до 1000 сумов (в 2,2 раза, с 3,27 сома до 7,28 сома), а для остальных юридических лиц (компаний) — с 450 до 900 сумов (в 2 раза, с 3,27 сома до 6,55 сома).

Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами для пищеприготовления, тариф также остаётся без изменений — 147,5 сума (1,07 сома).

Природный газ

Цена одного кубометра природного газа для населения не меняется — 380 сумов (2,77 сома).

При отсутствии счётчиков кубометр газа, отпускаемый на приготовление пищи и горячее водоснабжение, будет стоить 660 сумов (не меняется, 4,8 сома), на отопление — 380 сумов (не меняется, 2,77 сома).

Стоимость одного кубометра газа для Навоийского ГМК, Алмалыкского ГМК, Узметкомбината и бюджетных организаций увеличится с 660 до 1800 сумов (в 2,7 раза, с 4,8 сома до 13,1 сома). Для остальных юридических лиц цена вырастет с 660 до 1500 сумов (в 2,3 раза, с 4,8 сома до 10,92 сома).

Тариф на сжиженный газ для населения не меняется — 1120 сумов (8,15 сома).