Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 820 человек

CentralAsia (KG) - По предварительным данным, более 820 человек погибли в результате землетрясения в Марокко, еще сотни госпитализированы. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошли вечером 8 сентября. Эпицентр находился примерно 80 км от Марракеша.

Ведутся спасательные работы. Сообщается, что до сих пор под завалами остаются люди и царит паника. Также предполагается, что количество жертв будет расти.

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