экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 820 человек

CentralAsia (KG) -  По предварительным данным, более 820 человек погибли в результате землетрясения в Марокко, еще сотни госпитализированы. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошли вечером 8 сентября. Эпицентр находился примерно 80 км от Марракеша.

Ведутся спасательные работы. Сообщается, что до сих пор под завалами остаются люди и царит паника. Также предполагается, что количество жертв будет расти.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Кыргызстане
Карта распространения

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com