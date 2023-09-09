Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 820 человек
- Кыргызстан, происшествия
- 17:57, 09 сентября 2023
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CentralAsia (KG) - По предварительным данным, более 820 человек погибли в результате землетрясения в Марокко, еще сотни госпитализированы. Об этом сообщает телеканал Euronews.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошли вечером 8 сентября. Эпицентр находился примерно 80 км от Марракеша.
Ведутся спасательные работы. Сообщается, что до сих пор под завалами остаются люди и царит паника. Также предполагается, что количество жертв будет расти.
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