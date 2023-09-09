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Зеленский встретился с главой МИД Японии

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Японии Хаяси Ёсимасой. Об этом сообщает РБК.

Стороны договорились начать переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности, сообщил Зеленский. «Я благодарен Японии за то, что она остается нашим ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину», — заявил он.

Глава МИД Японии посетил Украину впервые с начала российской военной операции. При этом он стал последним из руководителей внешнеполитических ведомств стран G7, побывавших в Киеве с февраля прошлого года.

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