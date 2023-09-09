Зеленский встретился с главой МИД Японии
- Азия и мир, политика
- 19:47, 09 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Японии Хаяси Ёсимасой. Об этом сообщает РБК.
Стороны договорились начать переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности, сообщил Зеленский. «Я благодарен Японии за то, что она остается нашим ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину», — заявил он.
Глава МИД Японии посетил Украину впервые с начала российской военной операции. При этом он стал последним из руководителей внешнеполитических ведомств стран G7, побывавших в Киеве с февраля прошлого года.
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