В Узбекистане выявили контрабанду гашиша из Кыргызстана

CentralAsia (UZ) - Сотрудники Служба госбезопасности Узбекистана предотвратили очередную контрабанду наркотиков — в доме жителя Янгикурганского района было обнаружено и изъято 9 кг 766 граммов гашиша, контрабандой ввезенного из Кыргызстана.

Как сообщает vzglyad.uz, также в ходе оперативного мероприятия на территории Уйчинского района был остановлен и досмотрен автомобиль Lacetti, ехавший по направлению Андижан—Наманган, которым управлял гражданин 1995 года рождения, проживающий в Пахтаабадском районе.

В салоне автомобиля обнаружено и изъято 1 кг 379 г гашиша, также привезенного из Кыргызстана.

Во время оперативного мероприятия, проведенного в Пскентском районе Ташкентской области, 2 человека 1975 и 1981 годов рождения, проживающие в Ферганской области, были задержаны сотрудниками СГБ и таможенных органов при получении 8 кг гашиша, который был контрабандно завезен из Таджикистана и спрятан в укромном месте. Позднее был задержан и житель Бекабада, 1996 года рождения, который оставил закладку наркотиков.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 246 и 273 УК, к ним применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.