Исследование показало, что загрязнение воздуха во всем мире снижается с 2011 года

CentralAsia (CA) - Ученые из США изучили данные о взвешенных в воздухе частицах PM2.5 с 1998 по 2019 год и выяснили, что их средняя концентрация во всем мире стабильно снижается с 2011 года. Это связывают с мерами по сокращению вредных выбросов, принятыми в Китае, одновременно со снижением промышленного загрязнения в других регионах. Подробности исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Статья опубликована изданием «Наука ТАСС»:

Мельчайшие частицы PM2.5 в воздухе являются наиболее вредным для здоровья фактором окружающей среды, так как легко попадают в кровоток, пишут авторы работы. Эти частицы становятся причиной заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой системы и связаны с преждевременной смертью. Главным источником загрязнения воздуха PM2.5 является сжигание ископаемого топлива и древесины, и часть стран мира принимает меры по снижению выбросов вредных частиц в атмосферу.

«Важность PM2.5 как ведущего фактора риска для здоровья людей побуждает исследователей изучать долгосрочные изменения [концентрации этих частиц в воздухе]. Мы решили проанализировать спутниковые данные о PM2.5, чтобы получить представление о глобальных и региональных изменениях воздействия этих частиц [на население] и их последствий для здоровья», - сообщил ведущий автор статьи Рэндалл Мартин, профессор Университета Вашингтона в Сент-Луисе (WUSTL).

Исследователи разработали подход, который позволил определить региональное «происхождение» мельчайших взвешенных частиц и их воздействие на местное население. В целом анализ показал, что рассчитанное по численности населения воздействие PM2.5 увеличивалось с 1998 года и достигло пика в 2011, после чего начало стабильно снижаться вплоть до 2019 года. Ученые обнаружили, что наиболее заметный рост загрязнения до 2011 года наблюдался в Азии, Африке и Южной Америке. Но затем больше регионов мира стали снижать этот показатель: выбросы уменьшились в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Юго-Восточной Азии, России, Тропической Африке и, что было наиболее заметно, в Китае.

Строгие меры по контролю качества воздуха в Китае оказались главной причиной этих мировых положительных изменений, сообщил первый автор работы Чи Ли, штатный научный сотрудник Группы анализа состава атмосферы WUSTL. «Более 90% сокращения среднего глобального воздействия [взвешенных частиц] идет из Китая, согласно нашим расчетам. Мы были поражены, когда получили этот результат, но его можно объяснить быстрым снижением концентрации PM2.5 благодаря усилиям Китая по снижению выбросов, что положительно отразилось на одной пятой населения Земли», - рассказал Ли.

Положительное воздействие этих изменений выразилось в том, что с 2011 по 2019 год в Китае было зафиксировано на 1,1 миллиона преждевременных смертей меньше, чем в предыдущий аналогичный период, при этом общее состояние здоровья населения улучшилось. Исследователи отмечают, что в 2019 году миллионы преждевременных смертей во всем мире все еще были связаны с воздействием частиц PM2.5, поэтому призывают не останавливаться на достигнутых результатах. Дальнейшие меры по улучшению качества воздуха должны иметь еще более ощутимый эффект, считают ученые.