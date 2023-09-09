В 12 областях Казахстана на воскресенье объявлено штормовое предупреждение

CentralAsia (KZ) - Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях страны на 10 сентября, сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службы РГП «Казгидромет».

Днем на северо-западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Актау днем ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью на юге, востоке, днем на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. В Уральске днем ожидается гроза. На западе, юге, севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. На юго-западе, северо-западе, востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Ночью на севере региона ожидаются на поверхности почвы заморозки -2. В Уральске ночью ожидаются на поверхности почвы заморозки -2.

Ночью на востоке, днем на западе Кызылординской области ожидается гроза. Сентября в центре, на востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный днем при грозе 15-20 м/с. На северо-западе, северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем при грозе 15-18 м/с.

Днем на западе, севере, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе ветер северо-западный днем порывы 15 м/с.

Ночью и утром на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью ожидается гроза. Ветер восточный ночью порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидается гроза. Ветер восточный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, юге, западе области, днем на севере области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается временами сильный дождь, гроза.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на западе области сильный дождь. На юге, севере, востоке области ожидается гроза, на юго-востоке области туман. Днем на востоке области ожидается град. Ветер восточный на юге, севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер восточный ночью порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области град. Ветер юго-восточный на западе, севере области 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Павлодарской области ожидается гроза. На юге Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки -2.

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