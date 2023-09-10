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Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2000 человек. В стране объявлен траур

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате мощного землетрясения в Марокко превысило 2000 человек, столько же получили ранения. Об этом сообщает BBC.

Министерство внутренних дел сообщает, что более 1400 человек получили серьезные ранения, а самые тяжелые потери зафиксированы в провинциях к югу от Марракеша.

Король Мухаммед VI объявил трехдневный национальный траур и распорядился предоставить выжившим кров, еду и другую помощь.

Многие люди проводят вторую ночь на открытом воздухе.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марракеше и многих городах в пятницу вечером. Сообщается, что в отдаленных горных районах были разрушены целые деревни.

Эпицентр находился в горах Высокого Атласа, в 71 км (44 милях) к юго-западу от Марракеша — города со статусом всемирного наследия, популярного среди туристов.

Но толчки также ощущались в столице Рабате, расположенной примерно в 350 км от города, а также в Касабланке, Агадире и Эс-Сувейре.

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