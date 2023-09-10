В России сегодня проходит единый день голосования: выбирают губернаторов, региональный парламент
- Азия и мир, политика
- 8:54, 10 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - 10 сентября в России пройдет единый день голосования. В 2023 году большинство регионов проводят трехдневные выборы — с 8 по 10 сентября, и только в пяти субъектах голосование продлится от одного до двух дней, сообщает ТАСС.
Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов. Помимо этого в четырех субъектах РФ пройдут довыборы депутатов Госдумы.
В 2023 году также состоится первая избирательная кампания в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях после их вхождения в состав России.
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