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Фото, видео. Марокко после разрушительного землетрясения
Fadel Senna/AFP
Fadel Senna/AFP
Предыстория: Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2000 человек. В стране объявлен траур

CentralAsia (CA) -  Вечером 8 сентября в Марокко произошло сильное землетрясение силой 6,8 балла в эпицентре.

Эпицентр находился в горах Высокого Атласа, в 71 км (44 милях) к юго-западу от Марракеша.

По последним данным, количество погибших превысило более 2 тыс. человек, количество пострадавших - 1600.

В стране объявлен трехдневный траур.

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