Фото, видео. Марокко после разрушительного землетрясения
- Азия и мир, происшествия
- 9:47, 10 сентября 2023
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Fadel Senna/AFP
|Предыстория: Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2000 человек. В стране объявлен траур
CentralAsia (CA) - Вечером 8 сентября в Марокко произошло сильное землетрясение силой 6,8 балла в эпицентре.
Эпицентр находился в горах Высокого Атласа, в 71 км (44 милях) к юго-западу от Марракеша.
По последним данным, количество погибших превысило более 2 тыс. человек, количество пострадавших - 1600.
В стране объявлен трехдневный траур.
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