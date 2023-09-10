Фото, видео. Марокко после разрушительного землетрясения

Fadel Senna/AFP

CentralAsia (CA) - Вечером 8 сентября в Марокко произошло сильное землетрясение силой 6,8 балла в эпицентре.

Эпицентр находился в горах Высокого Атласа, в 71 км (44 милях) к юго-западу от Марракеша.

По последним данным, количество погибших превысило более 2 тыс. человек, количество пострадавших - 1600.

В стране объявлен трехдневный траур.

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