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Минобороны РФ: Ночью в Черном море уничтожены 3 украинских катера, направлявшихся в Крым

CentralAsia (CA) -  Сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ. Об этом 10 сентября сообщает Министерство обороны России.

Катеры следовали в направлении Крымского побережья, утверждает ведомство.

Катера — производства США Willard Sea Force, говорится в сообщении.

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