Минобороны РФ: Ночью в Черном море уничтожены 3 украинских катера, направлявшихся в Крым
- Азия и мир, политика
- 12:25, 10 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - Сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ. Об этом 10 сентября сообщает Министерство обороны России.
Катеры следовали в направлении Крымского побережья, утверждает ведомство.
Катера — производства США Willard Sea Force, говорится в сообщении.
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