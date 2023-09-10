Минобороны РФ: Ночью в Черном море уничтожены 3 украинских катера, направлявшихся в Крым

CentralAsia (CA) - Сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ. Об этом 10 сентября сообщает Министерство обороны России.

Катеры следовали в направлении Крымского побережья, утверждает ведомство.

Катера — производства США Willard Sea Force, говорится в сообщении.