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Ночью Россия атаковала Украину 32 дронами-камикадзе, большая часть пришлась на Киев, - Генштаб ВСУ
Работа украинской ПВО в ночь на воскресенье.
Работа украинской ПВО в ночь на воскресенье.
// ReutersC

CentralAsia (CA) -  Ночью российские военные атаковали Украину 32 дронами-камикадзе Shahed-136/131, 25 из которых уничтожены украинской ПВО. Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук в сводке по состоянию на 10:00 10 сентября.

Большая часть российских ударных бпЛА была нацелена на Киев, сообщает он.

Всего за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Россия нанесла 2 ракетных и 40 авиационных ударов, нанесла более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и гражданских объектов в Украине, сообщает он.

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