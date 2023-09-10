Минувший август был самым жарким августом за всю историю наблюдений

CentralAsia (CA) - Минувший август был самым жарким августом за всю историю наблюдений (с большим отрывом) и вторым самым жарким месяцем после июля 2023 года, сообщает ООН.

По оценкам экспертов, температура в августе была примерно на 1,5 градуса Цельсия выше среднего показателя доиндустриального периода (1850-1900 годы).

В целом в августе наблюдалась самая высокая глобальная среднемесячная температура поверхности моря за все месяцы – 20,98 градуса Цельсия. Этот показатель превышал предыдущий рекорд, установленный в марте 2016 года, каждый день августа.

Протяженность морского льда в Антарктике оставалась на рекордно низком уровне для этого времени года, с месячным значением на 12 процентов ниже среднего, что на сегодняшний день является крупнейшей отрицательной аномалией за август с момента начала спутниковых наблюдений в конце 1970-х годов.

«В Южном полушарии протяженность морского льда Антарктики была буквально из ряда вон выходящей, а глобальная температура поверхности моря снова достигла нового рекорда. Стоит отметить, что это происходит до того, как мы увидим полное потепление, связанное с явлением Эль-Ниньо, которое обычно проявляется в полной мере на второй год с начала его развития», – сказал генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

Протяженность арктического морского льда в августе была на 10% ниже среднего, но значительно выше рекордного минимума, зафиксированного в августе 2012 года.

Эксперты также сообщают, что 2023 год, по состоянию на сегодняшний день (по оценкам данных за период с января по август) является вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений – после 2016 года, когда произошло мощное потепление, связанное с феноменом Эль-Ниньо.

«В течение первых восьми месяцев 2023 года мы переживаем второй самый теплый год на сегодняшний день, он лишь немного прохладнее, чем 2016 год», – сказал Карло Буонтемпо, директор Службы «Коперник».

«То, что мы наблюдаем, – не только новые экстремальные явления, но и сохранение этих рекордных условий, а также воздействие, которое они оказывают как на людей, так и на планету, и они являются явным следствием потепления климатической системы», – добавил он.

Согласно майскому отчету ВМО и Метеорологического бюро Великобритании, вероятность того, что по крайней мере один из следующих пяти лет будет самым теплым за всю историю наблюдений, составляет 98 процентов. А вероятность того, что показатель роста глобальной температуры временно превысит отметку в 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня по крайней мере за один из пяти лет, составляет 66 процентов.

Однако, добавляют метеорологи, это не означает, что глобальная температура навсегда преодолеет отметку в 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Напомним, что эта цифра упоминается в Парижском соглашении по климату и относится к долгосрочному потеплению на этом уровне – на протяжении многих лет.