15 жителей, из них 4 детей, спасли при пожаре в жилом доме в Усть-Каменогорске
- Казахстан, происшествия
- 17:32, 10 сентября 2023
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CentralAsia (KZ) - 15 жителей, из них 4 детей, спасли при пожаре в жилом доме в Усть-Каменогорске.
Как пишет МЧС Казахстана, в Усть-Каменогорске по улице Кабанбай батыра в на третьем этаже шестиэтажного жилого дома произошел пожар.
С помощью двух автолестниц и двух трехколенных лестниц и спасательных капюшонов спасено 15 жителей, из них 4 детей, эвакуировано 34 человека из них 6 детей.
В тушении было задействовано 10 единиц техники и 42 человека личного состава.
Причиной пожара предварительно послужил поджог.
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