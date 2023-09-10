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15 жителей, из них 4 детей, спасли при пожаре в жилом доме в Усть-Каменогорске

CentralAsia (KZ) -  15 жителей, из них 4 детей, спасли при пожаре в жилом доме в Усть-Каменогорске.

Как пишет МЧС Казахстана, в Усть-Каменогорске по улице Кабанбай батыра в на третьем этаже шестиэтажного жилого дома произошел пожар.

С помощью двух автолестниц и двух трехколенных лестниц и спасательных капюшонов спасено 15 жителей, из них 4 детей, эвакуировано 34 человека из них 6 детей.

В тушении было задействовано 10 единиц техники и 42 человека личного состава.

Причиной пожара предварительно послужил поджог.

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