Южная Корея предоставит Украине $2,3 млрд финансовой помощи
- Азия и мир, политика
- 18:06, 10 сентября 2023
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Юн Сок Ёль
CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал предоставить Украине дополнительную помощь в размере $2,3 млрд, чтобы помочь стране восстановить мир и восстановиться после войны с Россией.
Как сообщает Yonhap, Юн объявил об этом во время заседания саммита G20 в Нью-Дели, заявив, что Южная Корея предоставит первоначальные $300 млн в 2024 году в виде гуманитарной помощи, а оставшиеся $2 млрд в виде долгосрочных займов под низкие проценты в рамках программы экономического развития.
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