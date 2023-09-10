Южная Корея предоставит Украине $2,3 млрд финансовой помощи

Юн Сок Ёль // https://eng.president.go.kr

CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал предоставить Украине дополнительную помощь в размере $2,3 млрд, чтобы помочь стране восстановить мир и восстановиться после войны с Россией.

Как сообщает Yonhap, Юн объявил об этом во время заседания саммита G20 в Нью-Дели, заявив, что Южная Корея предоставит первоначальные $300 млн в 2024 году в виде гуманитарной помощи, а оставшиеся $2 млрд в виде долгосрочных займов под низкие проценты в рамках программы экономического развития.