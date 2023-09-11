Монголия почтила память жертв политических репрессий

CentralAsia (MNG) - Вчера, 10 сентября Монголия отметила День памяти жертв политических репрессий.

Постановлением парламента №33 от 1996 года ежегодно 10 сентября в нашей стране отмечается День памяти жертв политических репрессий.

Согласно неофициальным данным, репрессиям в Монголии подверглись около 40 тысяч человек.

По всей стране в этот день организуются церемонии поминовения, на которых граждане отдают долг памяти людям, ставшим жертвами политических репрессий с 1937 года.

Напомним, в 1998 году в стране был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий и выплате им компенсаций.

К настоящему времени судом рассмотрено 10 226 дел и оправдано 31 604 лиц, осужденных за политически мотивированные преступления.

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