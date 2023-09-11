экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия почтила память жертв политических репрессий

CentralAsia (MNG) -  Вчера, 10 сентября Монголия отметила День памяти жертв политических репрессий.

Постановлением парламента №33 от 1996 года ежегодно 10 сентября в нашей стране отмечается День памяти жертв политических репрессий.

Согласно неофициальным данным, репрессиям в Монголии подверглись около 40 тысяч человек.

По всей стране в этот день организуются церемонии поминовения, на которых граждане отдают долг памяти людям, ставшим жертвами политических репрессий с 1937 года.

Напомним, в 1998 году в стране был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий и выплате им компенсаций.

К настоящему времени судом рассмотрено 10 226 дел и оправдано 31 604 лиц, осужденных за политически мотивированные преступления.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com