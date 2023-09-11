Доступны грузоперевозки из Тяньцзиня в Улан-Уд через Замын-Ууд и Алтанбулаг

CentralAsia (MNG) - Стало возможным осуществлять перевозки из китайского порта Тяньцзинь в российский город Улан-Уд через порты Замын-Ууд и Алтанбулаг по сети Азиатских автомобильных дорог AH3. Разрешительное письмо на перевозки по данному маршруту выдает Национальный автотранспортный центр.

Третье заседание Совместного комитета Монголии, России и Китая проведено в режиме онлайн с целью обеспечения реализации Межправительственного соглашения об осуществлении международных автомобильных перевозок на сети Азиатских автомобильных дорог. На заседании рассмотрено начало международных грузопассажирских перевозок по дорогам Азиатской сети автомобильных дорог АН3 и АН4, а также рассмотрен вопрос интеграции Кыргызской Республики в «Межправительственное соглашение об осуществлении международных автомобильных перевозок на Азиатских автомобильных дорогах». Сеть», подписанный между Монголией, Россией и Китаем, были обсуждены и решены.

Подтвержден вопрос начала международных грузовых перевозок по маршруту АН3 Азиатской сети автомобильных дорог, а пробные перевозки по маршруту АН4 согласованы к проведению в сентябре 2023 года в соответствии с Межправительственным соглашением, сообщает министерство развития дорог и транспорта.

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