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Ким Чен Ын получил цветочную корзину от президента Монголии

CentralAsia (MNG) -  Уважаемый товарищ Ким Чен Ын получил корзину цветов от президента Монголии У. Хурэлсуха по случаю 75-летия Корейской Народно-Демократической Республики, сообщает ЦТАК.

Корзина с цветами была передана соответствующему чиновнику временным поверенным в делах посольства Монголии в Северной Корее 7 сентября.

Северная Корея отметила 75-летие со дня основания страны 9 сентября.

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