 Учрал провел встречу с председателем Рийгикогу Лаури Гусаром

CentralAsia (MNG) - Министр цифрового развития и связи Монголии Учрал Ням-осор провел встречу с председателем Рийгикогу (спикером парламента) Эстонии Лаури Хусаром.
В ходе встречи стороны обсудили укрепление отношений между парламентами двух стран, создание эстонско-монгольской группы в новообразованном Рийгикогу, продвижение электронного развития и обмен передовым опытом по улучшению правовой среды в соответствии с технологическими достижениями.
Около 50% избирателей проголосовали онлайн на очередных выборах в Рийгикогу Эстонии в 2023 году, и эстонская партия выразила поддержку разработке государственной политики в области систем идентификации граждан, среды кибербезопасности, государственно-частного партнерства и искусственного интеллекта. .