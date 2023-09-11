Учрал провел встречу с председателем Рийгикогу Лаури Гусаром

CentralAsia (MNG) - Министр цифрового развития и связи Монголии Учрал Ням-осор провел встречу с председателем Рийгикогу (спикером парламента) Эстонии Лаури Хусаром.

В ходе встречи стороны обсудили укрепление отношений между парламентами двух стран, создание эстонско-монгольской группы в новообразованном Рийгикогу, продвижение электронного развития и обмен передовым опытом по улучшению правовой среды в соответствии с технологическими достижениями.

Около 50% избирателей проголосовали онлайн на очередных выборах в Рийгикогу Эстонии в 2023 году, и эстонская партия выразила поддержку разработке государственной политики в области систем идентификации граждан, среды кибербезопасности, государственно-частного партнерства и искусственного интеллекта. .

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