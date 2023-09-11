Asia News Network расширяет сотрудничество, чтобы усилить голос Азии

CentralAsia (MNG) - Представители 15 новостных изданий в Азии, в том числе из Монголии подчеркнули необходимость поднять сотрудничество на новый уровень и сделать так, чтобы голос Азии был услышан во время ежегодного заседания правления Asia News Network в Пекине в понедельник.
Встреча знаменует собой первую очную встречу ведущего регионального новостного альянса в Азии после пандемии Covid-19, наводя новые мосты для сотрудничества между азиатскими странами, а также между Азией и остальным миром.
ANN была основана в 1999 году, и ее члены родом из 20 стран Юго-Восточной Азии, а также из ряда других стран Азии. Оно становится формальным юридическим лицом. China Daily является ее членом с 2000 года. Цюй Инпу, издатель и главный редактор China Daily, в своем приветственном слове сказал, что цель встречи - углубить сотрудничество ANN, расширить обмен историями ANN, совместно создавать эффективные видеоролики, и организовывать дополнительные семинары и форумы. «Эти инициативы не только укрепляют наши связи, но и усиливают наши голоса, чтобы найти отклик в Азии и даже во всем мире», — отметил он.
В состав членов Asia News Network входят:
- China Daily (China),
- Daily Star (Bangladesh),
- Dawn (Pakistan),
- Eleven Media (Myanmar),
- Gogo Mongolia (Mongolia)
- Jakarta Post (Indonesia),
- Kuensel (Bhutan),
- Kathmandu Post (Nepal),
- Philippine Daily Inquirer/Rasmei Kampuchea (Philippine),
- The Phnom Penh Post (Cambodia),
- The Borneo Bulletin (Brunei)
- The Island (Sri Lanka),
- Yomiuri Shimbun/The Japan News (Japan),
- The Korea Herald (South Korea),
- The Nation (Thailand),
- The Star/Sin Chew Daily (Malaysia),
- The Statesman (India),
- The Straits Times (Singapore),
- Vientiane Times (Laos),
- Vietnam News (Vietnam)