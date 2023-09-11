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Asia News Network расширяет сотрудничество, чтобы усилить голос Азии

CentralAsia (MNG) -  Представители 15 новостных изданий в Азии, в том числе из Монголии подчеркнули необходимость поднять сотрудничество на новый уровень и сделать так, чтобы голос Азии был услышан во время ежегодного заседания правления Asia News Network в Пекине в понедельник.

Встреча знаменует собой первую очную встречу ведущего регионального новостного альянса в Азии после пандемии Covid-19, наводя новые мосты для сотрудничества между азиатскими странами, а также между Азией и остальным миром.

ANN была основана в 1999 году, и ее члены родом из 20 стран Юго-Восточной Азии, а также из ряда других стран Азии. Оно становится формальным юридическим лицом. China Daily является ее членом с 2000 года. Цюй Инпу, издатель и главный редактор China Daily, в своем приветственном слове сказал, что цель встречи - углубить сотрудничество ANN, расширить обмен историями ANN, совместно создавать эффективные видеоролики, и организовывать дополнительные семинары и форумы. «Эти инициативы не только укрепляют наши связи, но и усиливают наши голоса, чтобы найти отклик в Азии и даже во всем мире», — отметил он.

В состав членов Asia News Network входят:

  1. China Daily (China),
  2. Daily Star (Bangladesh),
  3. Dawn (Pakistan),
  4. Eleven Media (Myanmar),
  5. Gogo Mongolia (Mongolia)
  6. Jakarta Post (Indonesia),
  7. Kuensel (Bhutan),
  8. Kathmandu Post (Nepal),
  9. Philippine Daily Inquirer/Rasmei Kampuchea (Philippine),
  10. The Phnom Penh Post (Cambodia),
  11. The Borneo Bulletin (Brunei)
  12. The Island (Sri Lanka),
  13. Yomiuri Shimbun/The Japan News (Japan),
  14. The Korea Herald (South Korea),
  15. The Nation (Thailand),
  16. The Star/Sin Chew Daily (Malaysia),
  17. The Statesman (India),
  18. The Straits Times (Singapore),
  19. Vientiane Times (Laos),
  20. Vietnam News (Vietnam)
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