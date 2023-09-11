Asia News Network расширяет сотрудничество, чтобы усилить голос Азии

CentralAsia (MNG) - Представители 15 новостных изданий в Азии, в том числе из Монголии подчеркнули необходимость поднять сотрудничество на новый уровень и сделать так, чтобы голос Азии был услышан во время ежегодного заседания правления Asia News Network в Пекине в понедельник.

Встреча знаменует собой первую очную встречу ведущего регионального новостного альянса в Азии после пандемии Covid-19, наводя новые мосты для сотрудничества между азиатскими странами, а также между Азией и остальным миром.

ANN была основана в 1999 году, и ее члены родом из 20 стран Юго-Восточной Азии, а также из ряда других стран Азии. Оно становится формальным юридическим лицом. China Daily является ее членом с 2000 года. Цюй Инпу, издатель и главный редактор China Daily, в своем приветственном слове сказал, что цель встречи - углубить сотрудничество ANN, расширить обмен историями ANN, совместно создавать эффективные видеоролики, и организовывать дополнительные семинары и форумы. «Эти инициативы не только укрепляют наши связи, но и усиливают наши голоса, чтобы найти отклик в Азии и даже во всем мире», — отметил он.

В состав членов Asia News Network входят:

China Daily (China), Daily Star (Bangladesh), Dawn (Pakistan), Eleven Media (Myanmar), Gogo Mongolia (Mongolia) Jakarta Post (Indonesia), Kuensel (Bhutan), Kathmandu Post (Nepal), Philippine Daily Inquirer/Rasmei Kampuchea (Philippine), The Phnom Penh Post (Cambodia), The Borneo Bulletin (Brunei) The Island (Sri Lanka), Yomiuri Shimbun/The Japan News (Japan), The Korea Herald (South Korea), The Nation (Thailand), The Star/Sin Chew Daily (Malaysia), The Statesman (India), The Straits Times (Singapore), Vientiane Times (Laos), Vietnam News (Vietnam)

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения